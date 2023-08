A világbajnokságról

A hollandiai világbajnokság maga kedden, 8-án kezdődik és 13-ig tart, de hétfőn már edzések isvoltak, megnyitottak a különböző helyszínek is, fogadva az első látogatókat. Maga a megnyitó ünnepség szerda este lesz, és a versenyszámok mellett számos kísérő program is várja mind a nézőket, mind a lovasokat, stábtagokat. Így például különböző szemináriumok, beszélgetések is. Az izlandi lovasok kétévente szerveznek vb-t.