Horányi Julinak vannak félelmei a gyerekvállalásról

Az esztergomi várszínház igazgatójának lánya, Horányi Juli extrém hajszínét leváltotta, azonban a világhoz való hozzáállásán nem változtatott. Férjével, Dénes Viktorral is harmonikus a házassága, ennek a kulcsát is elárulta, számolt be róla a Borsonline, a hot! magazin nyomán. Az interjúban a gyerekvállalás dilemmája is szóba került.

– A férjem színész, mégis a természetesebb, konzervatívabb hajszínt szereti: a rózsaszín neki sok volt. Nekem viszont tetszett, ám ezt is megbeszéltük. Ha részesei akarunk lenni a másik életének, akkor folyamatosan tudnunk kell, mit gondol, mit érez a másik – nyilatkozta a énekesnő, aki hozzátette, hogy férjével kilenc év együttlét után már van tapasztalatuk abban, hogy miként működik jól a kapcsolatuk.

Az esküvővel ennyi idő együttlét után végül eldöntötték, hogy örökre összekötik életüket. Horányi Juli tévhitnek tartja, ha a házasság megköttetik, utána már nem is kell azzal foglalkozni. Mint mondta, minden nap kell tenni érte. Szerinte a kommunikáció a kulcs.