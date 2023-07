Nem akármilyen menetelést mutatott be a komáromi sportlövő, Pekler Zalán a krakkóri Európa Játékokon. Mint arról beszámoltunk, először Mészáros Eszterrel vegyes csapatban, a 10 méter légpuskában szerzett aranyat (amely a piros-fehér-zöld küldöttség első medalionja is volt), aztán Péni Istvánnal és Hammerl Somával, szintén csapatban légpuskában is aranyat szerzett. Ezzel azonban még messze nem volt vége az éremgyűjtésnek.

A komáromi sportlövő a férfi kisöbű szabadpuska összetett számában a harmadik arany mellé olimpiai kvótát is szerzett. Majd következett a a kisöbű szabadpuska összetett szám a férfi csapatnak. Az Erődök Városa Sportlövő Egyesület versenyzője szintén Péni Istvánnal és Hammerl Somával itt sem talált legyőzőre.

Keveseknek adataik meg, hogy ilyen képet készítsenek róluk, de Pekler Zalán közéjük tartozik

Forrás: European Games Kraków-Małopolska 2023/Facebook

Az Európa Játékok a Facebook-oldalán fotós összeállítást is közölt a minap a bajnokokról, pontosabban azok egy részéről. Ott szúrtuk ki Zalánt, aki valljuk be, tökéletesen tud pózolni embernagyságú kabalával (egészen pontosan az EJ egyik kabalfigurájával, a sárkány Krakusekkel) és négy arannyal.