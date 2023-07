A veszprémi kézilabdázók háza táján elég nagy a mozgás a nyári átigazolási időszakban, csupa sztárlégiós – Ignacio Biosca (kapus, Orlen Wisla Plock), Szergej Koszorotov (balátlövő, Orlen Wisla Plock), Agustín Casado (irányító, MT Melsungen), Hugo Descat (balszélső, Montpellier), Ludovic Fabregas (beálló, Barca), Lukas Sandell (jobbátlövő, Aalborg) – érkezett eddig. Konkrétan a BL-keretben Ligetvári Patrik az egyetlen magyar kézilabdázó.

Talán ezért is meglepő némiképp, hogy a klub honlapja vasárnap reggel arról számolt be, miszerint a 22 éves Nagy Benedek is a Telekom Veszprém kötelékében folytatja pályafutását. A saját nevelésű kapus az utóbbi három szezonjából kettőt Gyöngyösön, a legutóbbit pedig a MOL-Tatabánya KC csapatánál töltötte kölcsönjátékosként, és mostantól ezek szerint két klasszis, Rodrigo Corrales és Ignacio Biosca mellett/mögött küzd majd a gólvonalon eltölthető játékpercekért. Nagy az előző szezonban a magyar válogatott Székely Márton mögött gyakran kapott lehetőséget, 26 alkalommal játszott az NB I.-ben, és még egy gólt is dobott kék-fehérben.

A klubhonlap úgy értékel, hogy mivel Nagy kiegyensúlyozott védési hatékonysággal hozta le az előző szezont a K&H Ligában – például a Veszprém-Tatabánya elleni Magyar Kupa elődöntőben bő tíz perc játékidő alatt 10 veszprémi lövésből 5-öt hárítani tudott –, ha nem is a BL-ben, de nagy szerephez juthat a csapat magyar bajnoki mérkőzésein - akár épp a MOL Tatabánya KC ellen.