Suhajda Szilárd egyik szponzora, a Global-Union Kft. is megszólalt a magyar mászó eltűnése okán. Juhász László ügyvezető, tulajdonos, a 40 éves korában elhunyt extrémsportoló barátja reagált az őket ért negatív kritikákra.

− Szilárd olyan értéket képviselt és adott át a személyiségével, a tartalmas előadásaival, amely sok embernek példaként szolgált. A hite, az életszeretete, a céltudatossága számomra is kivételes volt, és remélem azok számára is, akik közelebbről ismerhették. Szilárdnak több sikeres, illetve kevésbé sikeres expedíciója volt, melyet cégünk támogatott és végigkísért. Többek között: 2017 Mount Everest, 2018 Sisapanghma, 2019 K2, 2022 Loche − részletezte Juhász László, hozzátéve, hogy két expedícióra ő maga is elkísérte Szilárdot. Köztük a mostanira is.

Szilárd csak önmagában, a felkészültségében, s a „tiszta” mászásban hitt. Törekvésünk Szilard álmainak támogatása volt és nem azok megkérdőjelezése. Szilárd tiszteletére kérünk mindenkit, hogy ne a halálának körülményeit és okait minősítse, hanem a példás életét és az elért eredményeit!

− tette hozzá.