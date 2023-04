Kézilabda 57 perce

Visszatért Tatabányára a válogatott kézikapus, Bartucz László

Bartucz már kétszer is játszott a Bányászban, most is szívesen áll be a Tigrisek kapujába.

HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatából tér vissza a MOL Tatabánya KC soraiba a válogatott kézilabdázó, kiváló kapus Bartucz László. Emelett Ubornyák Dávid Gyöngyösre távozik, pontosabban visszaigazol. A „helycsere” úgy jöhetett létre, hogy a két klub között jó az együttműködés. Ubornyák szeretett volna ismét Gyöngyösön kézilabdázni, miközben Bartucz is szívesen ölti majd fel újból a Kék Tigrisek szerelését, hiszen 2011-től, illetve 2018-tól már kétszer is éveket töltött Tatabányán. Névjegy

Bartucz László Békéscsabán kezdett kézilabdázni, majd négy szezont a budapesti PLER KC csapatában töltött. Itt nevezték be először 2008-ban a felnőtt NB1-es mérkőzésre, de ezen az alkalmon kívül csak az utánpótlás mérkőzésen számítottak rá. Rendszeres játéklehetőséghez 2010-től jutott a Pécsi VSE csapatában, ahol az alapszakasz 11. helye után a rájátszásban a 9. helyen végeztek. Ezután két szezont játszott Tatabányán, 2013-ban a bajnokságban a bronzéremért játszhattak, de a Csurgó elleni bronzmérkőzést elbukva a 4. helyen végeztek.

Két szezont eltöltött a bajnokság alsó házába tartozó ceglédi csapatban is. Az itt töltött idő alatt próbajátékon vett részt a német Rhein-Neckar Löwennél, de végül 2015-ben a bajnoki negyedik helyezett Csurgói KK-hoz igazolt. 2018 nyarán visszatért Tatabányára, ahonnan 2022-nben igazolt át Gyöngyösre.

Tagja volt a 2014-ben bevezetett magyar B-válogatottnak.A magyar válogatottban 2015. június 10-én játszotta első mérkőzését a portugál válogatott elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen. Miután a selejtezősorozatban a magyar válogatott megnyerte csoportját, tagja lett a 2016-os Európa-bajnokságra utazó keretnek is. A MOL Tatabánya KC beleegyezésével a következő szezonban a klub fiatal szélsője, Edwards Olivér is a HE-DO B. Braun Gyöngyös kötelékében szerepelhet. Mindkét fél abban bízik, hogy az amerikai válogatott kerettag a Heves vármegyei egyesületnél több játéklehetőséghez jut, mert az egyértelműen a fejlődését szolgálná. A tatabányai klub azonban továbbra is figyelemmel kíséri a fiatal játékos pályafutását.

