Amint arról a Grundfos Tatabánya Kézilabda Club honlapján is beszámolt, a csapat két kapusa, Piotr Wyszomirszki és Bartucz László után két beálló is távozik a férfi kézilabda NB I 5. helyén álló Kék Tigrisektől. Bognár Nándor és Darko Stojnic búcsúzó szavai a tatabanyahandball.hu oldalon olvashatják a szurkolók.

Szeretnék a tatabányai szurkolóknak is megköszönni mindent, ilyen fanatikus tábora kevés csapatnak van itthon. Itt debütálhattam az NB1-ben, valamint az Európa Ligában, az új csodálatos csarnokunk megnyitóján is szerepelhettem, ezeket az élményeket sosem fogom elfelejteni. Nehéz pillanatból ez alatt a két év alatt is volt jó pár, de a csapat is és én is mindig igyekeztünk ezeket elrejteni a külvilág elől, és mindent kiadni magunkból. A jövőben, ha újra belépek a csarnokba, mindig örömmel fog eltölteni, hogy ide tartoztam.

– fogalmaz a távozó Bognár Nándor, aki két szezonnal ezelőtt igazolt Tatabányára, ahol az NB I-ben huszonhét mérkőzésen lépett pályára és az Európa-ligában is bemutatkozott.

Darko Stojnic, aki a 2021–2022-es idény előtt a horvát PPD Zagrebtől érkezett Tatabányára, és 25 hazai tétmérkőzésen szerzett 36 gólja mellett a nemzetközi porondon 11-szer volt eredményes így búcsúzott a Kék Tigrisektől és a szurkolóktól:

Nagy megtiszteltetés volt egy olyan klubnál játszani, mint a Tatabánya. Szeretnék köszönetet mondani a klubban dolgozó összes munkatársnak, az edzőknek, a csapattársaknak és természetesen a szurkolóknak, akik mindig kitartottak mellettünk, akkor is, ha nem sikerültek a legjobban a dolgok. A következő években minél több sikert kívánok a klubnak, és hiszek abban, hogy jó eredményeket érhetnek el! Köszönök mindent!

Bognár és Stojnic mellett a lengyel válogatott Piotr Wyszomirszki és Bartucz László is távozik Tatabányáról. A két kapus pótlására a magyar válogatott Székely Márton és a fiatal Nagy Benedek érkezik a csapathoz. A jobbszélső Rodríguez Pedro és a beálló Topic Petar Balatonfüredről, a bosnyák irányító Josip Peric, a szerb balátlövő, Nemanja Obradovics és a horvát jobbátlövő Mateo Maras Székelyhez hasonlóan az északmacedón Eurofarm Pelisztertől érkezik Tatabányára, az AEK Athéntól pedig a Veszprém korábbi szélsőjét, a spanyol Cristian Ugaldét igazolta le a csapat.