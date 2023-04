Azóta viszont további napokról is beszámolt már. Április 10-i bejegyzéséből például kiderült, hogy egy gyors ereszkedéssel telt a napja. A helyi terepviszonyokat megszokta már, így bátran, szaporán, végig futótempóban szállt alá. Útja során több csoporttal is találkozott, akik mind csodálattal figyelték ereszkedését: vadul integettek botjaikkal, és nevetve kiáltoztak a szokatlan sebességet látva. Az egyik csapat mellett elsuhanva még a nevét is visszahallotta: egy másik magyarba futott bele. Erre mondják, hogy kicsi a világ.

Április 11-én pedig egy újabb pihenőnapot tartott. Az újonnan házba érkezőket figyelte. Húsz(!) amerikai hölgy alkot egy csapatot. Mint kiderül, nagyobb részük ráktúlélő, kisebb részük a betegségből kilábaltak hozzátartozói. Színes társaság, az egészen fiataloktól a nyugdíjas korosztályig. Az egyikükről kiderül, F.B.I. ügynökként dolgozott hosszú időn keresztül.

Nem sokkal később egy népes indiai csoport vezetője pedig fel is ismerte őt: „Tudom ám, hogy ki vagy! Tavaly sokat beszélgettünk rólad!” – mondta neki. A festői tájat is megörökítette Szilárd: