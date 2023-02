A tatabányai és tatai vívók is sűrű időszaknak néznek elébe. Több ígéretes, fiatal tehetség igazolt Tatabányára, akik szép eredményekkel kezdték meg az évet. Plásztán Attila, a tatai vívóklub elnöke, a TSC vívó-szakosztályának vezetője elmondta, hogy a Tatához rendkívül hűséges Kun Anna jelenleg hatodik a felnőtt párbajtőr világranglistán, a hazait pedig kimagaslóan vezeti. A Tatabányán vívó Büki Lilivel együtt tagjai voltak a magyar válogatottnak, amely az Európa-bajnokságon ötödik lett, de az egyiptomi világbajnokságon egy, az egész csapaton végigsöprő betegség miatt nem sikerült a nyolcba kerülés. Úgy vélte, ha a világbajnokságon nem éri őket utol az „egyiptomi átok”, Anna egyéniben az éremre is odaérhetett volna, de a csapatban is több volt. A helyosztókon is olyan erős csapatokkal találták magukat szembe, mint az olimpiai bajnok észtek, vagy a világbajnok Kína. Hozzátette, a verseny úgy sikerült, ahogy, most azon igyekeznek, hogy a világranglistán előrébb tudjanak kerülni, amelyre jó alkalmat kínálhat a hétvégén esedékes barcelonai világkupa.

Az olimpiára egyébként a csapat-világranglista alapján az első négy jut ki automatikusan, az együtteseket alkotó versenyzők egyéniben is indulhatnak. Hozzájuk további négy csapat csatlakozik (földrészenként egy), így lesz nyolc a létszám, de a tartalékok egyéniben már nem indulhatnak. Kvalifikálnak még azok a vívók is, akik a világranglista első 16 helyén szerepelnek, ha nincs kint a csapatuk. De innen már nemzetenként csak egy vívó mehet, tehát hiába lenne két magyar a legjobb 16-ban, csak az mehet, aki előrébb áll. Ezt követően minden kontinensen zónabajnokságot szerveznek, ahol azok az országok indulhatnak, amelyeknek nincs kvalifikációjuk. A versenyek nyertesei szintén kijutnak az olimpiára egyéniben.

A kijutás nem esélytelen, Kun Anna például jelenleg a világranglista hatodik helyén áll. A kvalifikációhoz azonban nagyon magas szinten kell teljesíteni egész évben, sokat kell utazni is, hogy meglegyenek a szükséges pontok. Plásztán Attila hangsúlyozta, Anna szorgalmas, lelkiismeretes, alázatos vívó, aki mindent megtesz azért, hogy csapatban is kijussanak az olimpiára. Nagyon nehéz helyzeteket oldott már meg a csapatversenyek során, ő a befejező ember, ami külön felelősséggel jár.

Az év vége kiválóan alakult a tatai és tatabányai vívóknak. Az országos bajnokságot Kun Anna nyerte, a tatabányai Gnám Tamara harmadik lett, egy tuson múlt, hogy nem került döntőbe. Büki Lili ugyanúgy egy tussal maradt le a négy közé jutásról. A három fiatal hölgy alkotta a TSC együttesét, és a csapatversenyt meg is nyerték az ob-n.

A két átigazolási szezonban is történtek változások. A nyáron Büki Lili Tatáról Tatabányára igazolt, február elsejétől pedig három további rendkívül ígéretes tehetség érkezett a megyeszékhely csapatába. A TSC színeiben vív az év elejétől az Egyesült Államok Notre Dame Egyetemén sportösztöndíjas Muhari Eszter, aki a január végi dohai világkupán bronzérmet szerzett. Ezzel az eredménnyel a világranglista tizenegyedik helyére ugrott, így a versenyeken Annával együtt kiemeltként kezd.

Szintén a TSC-t erősíti már a junior korú Salamon Réka és Kovács Gergely, akik esélyesek arra, hogy egyéniben és csapatban is sikereket érjenek el, akár Európa- és világbajnokságokon is. Kovács Gergely épp a napokban lett csapatban arany-, egyéniben pedig ezüstérmes a bázeli junior világkupán.

A vezetőedző Büki Lili mellett Gnám Tamarát is kiemelte, aki becsületesen dolgozik és karnyújtásnyira van a válogatottba kerüléstől. Említette Keresztes Ádámot is, aki kadett korosztályú, a válogatott tagja is volt, de egy covidos megbetegedés miatt kevesebb pontja lett, mert nem tudott annyi versenyen elindulni. Ennek ellenére is ötödik helyen áll a hazai kadett-ranglistán, és a felnőtt válogatón is a legjobb 16-ba jutott, ami különösen nagy eredménynek számít.