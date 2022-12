Fotókkal idéztük fel azt is, hogy a 2002-es, Sydney-i olimpiai győzelemről anno a 24 Óra is beszámolt, egy különleges, tatabányai szállal. Szilveszterért, aki a felkészülési időszakának kilencven százalékát a Tatai Edzőtáborban töltötte, ugyanis nem akárkik szorítottak a megyeszékhelyen. A 9.850-es pontszámot és ötkarikás aranyat érő gyűrűgyakorlatot megszerző sportoló édesapja és az ő édesanyja is Tatabányán élt akkoriban.