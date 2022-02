A közelmúltban koronavírus-fertőzés következtében elhunyt Csollány Szilveszter halála az egész országot és tornászvilágot megdöbbentette. A 2000-es sydney-i olimpián gyűrűn aranyérmet nyerő (mellesleg ugyanezen a szeren világ- és Európa-bajnoki címet is szerző) kiválóság pályafutása Komárom-Esztergom megyénkhez is kapcsolódik, hiszen többször – többek között az olimpiai bajnoki cím megszerzése előtt is – gyakorolt a Tatai Edzőtáborban. A tábor akkor vezetőjét, Horváthy Lórántot kérdeztük arról, hogy milyen emlékei vannak „Szilasról” és a tornászokról.

– Mivel az edzőtábor vezetőjeként én elsősorban a sportvezetőkkel tartottam a kapcsolatot, a sportolókhoz, így Szilveszterhez is kevésbé kerültem közel. Ettől függetlenül egy szerény, pozitív személyiségű fiatalembert ismertem meg a személyében.

Az ő pályafutása is bizonyítja, hogy kitartó munkával mennyi mindent el lehet érni. Nagyon kevesen tudták és produkálták gyűrűn azt, amit ő.

A sydney-i aranyérem megszerzése, a győztes pontszám megjelenése előtti várakozás izgalmai felejthetetlenek, és nem csak számomra. Az olimpiai bajnoki cím megszerzése előtt nálunk is edzőtáborozott, örülök, hogy a Tatai Edzőtábor is hozzátett ehhez a nagyszerű sikerhez. Összességében elmondhatom, hogy Szilveszter igazi példakép lehet mindenki számára. Azt azonban szomorúan hallottam, hogy a versenysport befejezése után nehezen találta meg a helyét a civil életben. Ami a halálát illeti, a helyzet tanulsága, hogy egyedül nem tudunk védekezni a világjárvány ellen – osztotta meg gondolatait velünk Horváthy Lóránt.

A sportvezető beszélt a tornászokhoz fűződő viszonyáról is. – Jó szívvel emlékszem vissza rájuk, szerettek Tatára jönni, és jöttek is gyakran, hiszen egy, a számukra állandóan berendezett, megfelelő bázis állt a rendelkezésükre. Többször is végignéztem az edzéseiket a tábor tornacsarnokában, és elképedve figyeltem azt a döbbenetes munkát, amit elvégeznek. Élőben, közvetlen közelről, a pálya mellett állva látni azt a küzdelmet, dinamikát, egészen más, mint a televízión keresztül, ahol sok minden olyan egyszerűnek tűnik – osztotta meg velünk véleményét Horváthy Lóránt.

A kertvárosi körzet önkormányzati képviselője arról is beszélt, hogy ezt a dinamikát, a tévé elől egyszerűnek tűnő, de mégis nehéz, küzdelmes teljesítményeket személyesen megtapasztalta a lovassportban, vagy éppen a teniszben, ahol vonalbíróként tevékenykedett a hazai Davis Kupa-mérkőzéseken.