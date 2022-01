Nem csak a sporttársadalmat, az egész országot megrázta Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornász halála. Az 51 éves legenda még december elején került kórházba koronavírus-fertőzés miatt. A gyűrűk királyát lélegeztető gépre is kellett kötni. Hosszú hónapokon át tartó, borzasztóan kemény küzdelem után végül feladta a tornász szervezete a harcot. Az oroszlányi fitnesz világbajnok, Kocsis Alexandra megható sorokkal búcsúzott a legendától Instagram-oldalán.

Szandi életében meghatározó szerepet játszott Szilveszter olimpiai bajnoki címe. Az oroszlányi szépség úgy emlékszik rá, mintha csak tegnap történt volna az, ami 2002-ben, Sidney-ben. Kislányként szurkolta végig családjával azokat az ikonikus sporttörténelmi pillanatokat.

A kommentátor kiabálta: „Csollány Szilveszter olimpiai bajnok.” Még most is ráz a hideg. Ott tudtam, hogy egyszer én is sikeres sportoló szeretnék lenni, meghallgatni a magyar himnuszt a dobogó felső fokán állva és sikereket hozni Magyarországnak.

Az élet aztán úgy hozta, hogy az oroszlányi szépség nem csak a tévé előtt, hanem a pálya szélén is szurkolhatott Szilveszter sikereiért. Kocsis Alexandra és Csollány Szilveszter az Exatlon Hungary harmadik évadában együtt erősítette a Bajnokokat. A dominikai közös küzdelmek is örök emlékként élnek Szandiban.

Istenem hányszor hallottuk az olimpia meséjét tátott szájjal. Hányszor meséltél nekünk vicces történetet az életedből. Soha nem felejtem el a saras pályát, ahol le kellett venned a szemüveget mert tiszta sár lett, bár azzal sem láttál tökéletesen, de levéve semmit és mégis megnyerted a futamot és megverted Zalánt a kékek akkori legerősebb játékosát. Megannyi történet és emlék.... Felfoghatatlan.

Az oroszlányi bombázó még a kórházba is üzent a legendás tornásznak, de ezt sajnos állapota miatt Szilveszter már nem tudta elolvasni, hogy erőt merítsen. Szandi megható posztját azzal zárta, hogy Szilas Magyarország halhatatlan bajnoka marad.