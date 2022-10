Friss:

A második játékrészben sem adta fel a Nyergesújfalu a 3 gólos különbség ellenére sem. Sőt, a Mezőkövesd dominálása is alább hagyott, bár továbbra is ők irányították a találkozót. A vendégek kapusának bravúrt is be kellett mutatnia. Aztán eljött az a pillanat, amit epekedve várt minden hazai drukker, büntetőből feljebb tudott zárkózni a Nyerges. A Mezőkövesd még egyszer eredményes tudott lenni, így alakult ki a 4-1-es vendég siker. A találkozó után a kövesdi játékosok megtapsolták a hazai drukkereket. A helyi gyerekek Cseri Tamás, válogatott focistával készítettek közös fotókat.

Korábban erről írtunk:

A szünetben 3 góllal vezet az első osztályú Mezőkövesd, akik az első félidő második felében el is döntötték a továbbjutás sorsát. Az első 25 percben remekül tartotta magát a hazai gárda, többször el is jutott a Mezőkövesd kapujáig. A rengeteg néző kiváló hangulatot teremt a találkozó alatt.

Vincze István, korábbi válogatott labdarúgó, a Bányász ikonja az első félidejével kapcsolatban elmondta, hogy nem volt megilletődött a Nyergesújfalu, bátran és jól kezdték a mérkőzést. A félidő második felére kijött a tudásbeli különbség.