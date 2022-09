A Komáromnak nem kellett volna mást tennie a továbbjutáshoz, mint lemásolni a múlt vasárnapi teljesítményét, hiszen akkor győzni tudott a Balatonfüred ellen, bár most László Péter csapata volt a vendég. A hazaiak jobban játsz­va, jobban akarva végül nagyon sima, 3-0-s sikert arattak, így szombaton kettőből kettő csapatunk búcsúzott.

Vasárnap aztán a megyei első osztályú Nyergesújfalu fogadta a Szolnoki MÁV csapatát. Az alföldiek tavaly még az NB II.-ben szerepeltek, azóta onnan kiestek, jelenleg tehát a harmadosztályban szerepel az együttes, azaz egy szinttel feljebb, mint Darabos Gábor csapata. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a szünet után viszont az NB I.-ből is jól ismert Gohér Gergő piros lapot érően szabálytalankodott, a büntetőt pedig Hajnal Róbert váltotta gólra. Végül Bor­siczkiék megúszták kapott gól nélkül, így a kupanap egyik legnagyobb meglepetéseként a Nyergesújfalu tovább is jutott a következő körbe.

Nyergesújfalu SE–Szolnoki MÁV 1-0 (0-0)

Nyergesújfalu, vezette: Muhari G. (Volentics E. J., Deme R.)

Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Cseh, Hajnal (Takács, 91.), Tóth (Antal, 89.), Farkas, Mann, Balogh, Szoboszlai (Vida, 75.), Molnár A., Manga M. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Szolnok: Csáki – Rokszin, Gohér, Tisza, Lakatos (Lukovszky, 76.), Dudok, Pelles, Kálmán (Iván, 46.), Nádházi, Lengyel (Antal, 76.), Kópis. Vezetőedző: Romanek János.

Gólszerző: Hajnal (53., büntetőből)

Kiállítva: Gohér (52., Szolnok)

Balatonfüredi FC–Komárom VSE 3-0 (1-0)

Balatonfüred, vezette: Gál P. (Czeglédi B., Dobos D.)

Balatonfüred: Erdélyi – Farkas D., Eszlátyi (Szabó G., 71.), Imre (Csikós, 71.), Szalai, Róth (Horváth, 75.), Lasz, Burucz, Szabó B. (Csernyicki, 82.), Tóth, Bene (Farkas B., 82.). Vezetőedző: Borgulya István.

Komárom: Belányi – Nagy T., Tóth Gy. (Tóth P., 52.), Simigla (Vincze, 52.), Köles, Szecsődi, Nagy L. (Milos, 61.), Schiller, Peszmeg (Gelencsér, 61.), Katona, Nagy Z. (Imrek, 80.). Vezetőedző: László Péter.

Gólszerzők: Lasz (17.), Imre (49.), Bene (78.)

Dorogi FC–Budapest Honvéd 0-2 (0-2)

Dorog, vezette: Pillók Á. (Vígh-Tarsonyi G., Horváth Z.)

Dorog: Borsos – Barna (Pohner, 79.), Berkó, Keresztes, Lakatos Cs. – Lustyik – Magyari (Ferkó, 79.), Szerencsi, Albert (Nagyházi, 65.), Szedlár (Papp M., a szünetben) – Paudits (Vígh Á., a szünetben). Vezetőedző: Fenyvesi László.

Honvéd: Tujvel – Jonsson (Szabó A., 81.), Prenga, Lovric, Tamás K. – Gomis, Mitrovics (Plakuscsenko, 80.), Bocskay – Samperio, Kocsis D. (Kerezsi, 85.), Ennin (Domingues, 76.). Vezetőedző: Thomas Courts.

Gólszerzők: Mitrovics (3.), Samperio (15.).

A következő forduló párosításait hétfő este sorsolják.