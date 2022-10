A múlt héten az első vereségét elszenvedő Tata Tátra látogat vasárnap. Wéber Rolandék mindenképpen javítani szeretnének, hiszen nem akarnak lemaradni a Koppánymonostor mögött. Ez nem lesz egyszerű, bár a Tát nem kezdte túl jól a szezont, jelenleg a nyolcadik helyen áll a csapat mindössze két győzelemmel. A Kecskéd az előző körben épp Táton tudott diadalmaskodni, most pedig hazai közönség előtt fogadja a Linczmaier-legénység az újonc Almásfüzitőt. A piros-fehérek számára nem úgy indult újoncként a bajnokság, ahogy azt elképzelték, hiszen mindössze egy alkalommal sikerült nyerni. A pontkülönbség jelenleg hatra rúg a két klub között, így hazai pályán a Kecskéd esélyesebbnek tűnik.

A Nyergesújfalu jelenleg hatodik, míg a Bábolna az ötödik, de előbbi gárda eggyel kevesebbet játszott, így most egy hatpontos derbit vívnak egymással. Mindkét gárda kissé kétarcú, tud nagyon eredményesen, de rosszul is játszani. A kettőjük párharcán sok fog múlni azon, hogy ki hogyan ébredt vasárnap reggel. Amennyiben Darabos Gáborék győzni tudnak otthon, a két klub mindenképpen helyet cserél a tabellán. Ugyanez a lehetősége megvan a Vértesszőlősnek is a Sárisáp ellen hazai pályán, hiszen a hazaiak négy, a vendégek öt pontot gyűjtöttek, így mindkettőjükről elmondható, hogy elég rosszul sikerült a start, de most épp egymás ellen kapnak lehetőséget a javításra.

Az előző fordulóban már a Sárisáp is megszerezte az első győzelmét, ez egy kis lökést adhat Csapó Károlyéknak, de a Vértesszőlős is győzelemre tör. A Vértessomló remek sorozata ugyan véget ért a múlt héten, de a hazai pályán így is a győzelem a cél a Környe ellen. A környeiek jelenleg sereghajtók, mindössze három pont áll a nevük mellett, míg a somlóiak már tizenhármat gyűjtöttek. Ez alapján a hazai gárda esélyesebbnek mutatkozik, de a Környe bármikor képes meglepetést okozni attól függően, hogy milyen kerettel tudnak kiállni.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 8. forduló

Október 2., vasárnap, 15 óra

DG Tát SE–Tatai AC

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: – Előző héten háromgólos hátrányból fel tudtunk állni, a csapatom megmutatta, hogy van tartása, és ebből kell erőt merítenünk. Tisztában vagyunk ellenfelünk erősségeivel, de elsősorban magunkkal kell most foglalkoznunk. Szeretnénk végre egy korrekt, jó mérkőzést játszani, bárhogy is alakul az eredmény.

Wati-Kecskéd KSK–Almásfüzitői SC

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: – A legfontosabb, hogy: süss fel nap! Különben tönketesszük a pályánkat! Ha lesz meccs, akkor érdekes lesz az újonc és mégis rutinos vendégek ellen megnézni, hogy mire képes az ennek ellentettjét képviselő csapatunk.

Nyergesújfalu SE–Bábolnai SE

Darabos Gábor, a Nyerges­újfalu vezetőedzője: – Ellenfelünk nem tudom, hogy vasárnap melyik arcát fogja mutatni, de mindenképp szeretnénk folytatni a győzelmi sorozatunkat.

Vértesszőlősi SE–Sárisápi BSE

Kiprich József, a Vértesszőlős vezetőedzője: – Most már lassan nyernünk kéne… Létfontosságú lenne a három pont megszerzése. Remélem, hogy mindenki egészséges lesz, és teljes csapattal tudunk kiállni.

Vértessomlói KSK–Környe SE

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: – Múlt heti vereségünk után még fontosabb számunkra, hogy itthon tartsuk a három pontot. Bízom benne, hogy egy jó meccsen ki tudjuk szolgálni a közönségünket.

Koppánymonostori SE–FC Esztergom

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – Látjuk, hogy az Esztergomnak szépek az eredményei a bajnokságban, a múlt héten is figyelemreméltó eredményt értek el a Tata ellen. Sok gondunk van, több játékosom kevesebbet tudott csak edzeni, de azért van ekkora keretünk, hogy ezt is meg tudjuk oldani.