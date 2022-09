A hetedik forduló több meglepetést is hozott a megyei bajnokság első osztályában. Szombaton az eddig mindegyik meccsét megnyerő Tata vereséget szenvedett az eddig hektikusan teljesítő Esztergom ellen, ráadásul hazai pályán. A találkozó vendéggóllal indult, de nem sokkal később már a Tata vezetett 2-1-re. A szünet előtt aztán még Gyebnár egyenlített, így úgy futottak ki a csapatok a második félidőre, mint addig ha semmi nem történt volna. Sokáig nem is történt semmi, de aztán Faragó a 86. percben meglőtte a győztes gólt, így az Esztergom vitte haza a három pontot, a Tata pedig elszenvedte első vereségét – ettől függetlenül a TAC továbbra is a második. Nem volt ez jó hét Wéber Rolandéknak, hiszen szerdán a Zsámbék ellen is kikaptak a megyei szuperkupában.

A Bábolna két vereség után várta az előző körben az első győzelmét megszerző Vértesszőlőst. A tabellán elfoglalt helyek alapján így is a hazaiak voltak esélyesebbek, és ezt hamar gyakorlati előnnyé is változtatták. Az első félidőben már négy volt a különbség, aztán – csak hogy az meg ne sértődjön – a másik kapuba is ugyanennyit rúgtak a bábolnai focisták, így a vége egy nyolcas lett. Soha Máté egymaga öt gólt vágott.

A nem túl jó formában lévő Almásfüzitő ugyan mezőnyben partnere volt a Nyergesújfalunak, de a vendégek a rutinjukkal elvitték a három pontot. Manga Milán csodálatos szabadrúgásgólja szemet gyönyörködtető volt, a Nyergesújfalu végül fontos győzelemmel térhetett haza, az újonc Almásfüzitő pedig egyre lejjebb csúszik a tabellán. Igazi thriller volt Táton, hiszen előbb az első húsz percben három gólt rúgott a Kecskéd, és ekkor már sokan elkönyvelték a vendégek győzelmét. A második félidőben aztán ledolgozta a hátrányát a Tát, a harmadik gólját a nyolcvanadik percben szerezve. Ekkor már többen gondoltak arra, hogy a Kecskéd összezuhan, de nem így történt: Plotár Patrik két perccel később végérvényesen eldöntötte a három pont sorsát, végül 4-3-ra nyert a Kecskéd.

A Környe nem nagyon tudott ellenállni a Koppánymonostor akaratának, a listavezető Vigh-csapat végül 7-1-re győzött, így még lejjebb taszította a Környét. A Vértessomló remek formában érkezett az akkor még sereghajtó Sárisáphoz. Az esős, mély talajú pályán sokáig nem esett gól, végül egy pocsolyában megálló labdával futott kapura Yousif, aki ki is használta a lehetőséget, így a mindössze egy sárga lapot hozó mérkőzésen a Sárisáp megszerezte szezonbeli első sikerét.

Eurotrade Solar megyei I. osztály, 7. forduló

Tatai AC–FC Esztergom 2-3 (2-2)

Tata, vezette: Linn K. (Gabala Zs., Urbanics Á.).

Tata: Csákány – Zuggó, Mészáros (Tóth, 85.), Bogár, Kiprich, Visnyovszki, Putnoki (Dragonya, 83.), Kisék (Lázár, 68.), Martonfi, Máté-Kovács, Hauzer. Vezetőedző: Wéber Roland.

Esztergom: Monori – Várszegi D., Faragó M., Spáth, Gyebnár (Varga, 93.), Bereczki, Sándor, Klátyik, Bokros (Krausz, 65.), Tahon, Barlangi. Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Zuggó (30.), Kisék (33.), illetve Sándor (23.), Gyebnár (45.), Faragó M. (86.).

Kiállítva: Kiprich (90., Tata).

Jók: senki, illetve mindenki.

Wéber Roland: – Teljesen megérdemelt vendégsiker született. Szívvel, lélekkel játszott az Esztergom, gratulálok nekik.

Spóner József: – Gratulálok az egész csapatomnak. Egy jó Tata otthonából sikerült egy színvonalas mérkőzésen elhozni a három pontot.

Bábolnai SE–Vértesszőlősi SE 8-0 (4-0)

Bábolna, vezette: Kurali Z. (Kis G. B., Faragó Gy.).

Bábolna: Szabó B. (Soós, 88.) – Szabó Á., Bognár, Kiss (Varga, 77.), Czeglédi (Lanzendorfen, 46.), Takács K., Németh, Hajnal P. (Takács B., 77.), Hajnal K. (Nagy M., 60.), Végh, Soha. Vezetőedző: Józsa Péter.

Vértesszőlős: Kovács B. – Bognár, Hideg (Ratimorszky, 77.), Tóth B., Polyák, Szőke (Németh, 63.), Dombai (Jónás, 46.), Vaczula (Keleti, 30.), Nagy Gy., Bencsik, Fekete (Wágner, 53.). Vezetőedző: Kiprich József.

Gólszerzők: Soha (4. - büntetőből, 28., 49., 56., 79.), Hajnal P. (21.), Végh (40.), Takács B. (87.).

Jók: Soha, Kiss, Végh, illetve senki.

Józsa Péter: – Jobban alkalmazkodtunk a nehéz talajhoz, és gyors támadásainkkal a vendégcsapat nem nagyon tudta tartani a lépést.

Kiprich József: – Ilyen rosszul még nem láttam játszani a Vértesszőlőst. Előre is, hátrafelé meg főleg… A Bábolna ilyen különbséggel is megérdemelten nyert.