A megyei kupa első fordulóját rendezték vasárnap, ezzel újrakezdve a megyei futball körforgását. A Koppánymonostor hozta a papírformát, hiszen az előző szezonban még kétosztálynyi különbség volt közte és a Bakonysárkány között – azóta a hazaiak feljutottak a megyei másodosztályba. Az első félidőben még szolid, a térfélcserét követően aztán már lehengerlő volt a visszatérő Vigh László csapata, amely hét gólt szerezve jutott tovább.

Az egyetlen olyan mérkőzés a Környe–Vértesszőlős-összecsapás volt, ahol két első osztályú csapat csatázott. Nem is bírtak egymással a felek, a vendégek találatára a hazaiak válaszoltak, így jöhettek a büntetők, amiben pedig a Környe volt a jobb, így tovább is jutott. A másod­osztályú Ács sikere sem volt meglepetés a harmadosztályra frissen nevező Réde ellen. A döntés itt is a szünet utánra maradt, Ozoróczi Norisz mesterhármasával lépett tovább a Kinizsi.