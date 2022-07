Mint arról korábban beszámoltunk, a 2022–2023-as szezonban a megyei első osztályú bajnokság 12 csapattal fog elindulni. A Zsámbék feljutott az NB ­III.-ba, a Nagyigmánd kiesett, a másodosztályból pedig az Almásfüzitő csatlakozott. Tegnap fény derült arra is, hogy a másod-, és harmad­osztályban jelentős átalakulások lesznek. A megyei másod­osztályban idén is 16 csapat rajtol el, viszont több csere is történt. Az Almásfüzitő ugye feljutott, a dobogón végző klubok közül a Csolnok maradt a másodosztályban, a Pilismarót viszont nem hogy nem jut fel, hanem egyenesen csak a harmadosztályba nevezett. A bennmaradó csapatok közül a Süttő és az Ete is csak a harmadosztályra adta be a nevezését, pedig előbbi klub tavaly még két csapatot is indított. A Bana kiesőként nem maradt a másodosztályban, még ha a lehetősége meg is volt rá. A harmadosztályból csatlakozik a Bakonysárkány, a Dunaszentmiklós, a Baj és a Zsámbék II. A másodosztályban indulók névsora: Ácsi Kinizsi SC, Ászár KSE, Baj KSE, Bajóti Szikra SE, Bakonysárkányi SE, Császári SE, Csolnoki SZSE, Dunaszentmiklósi SE, Gyermely-Szomor LE, Kisbéri SSE, Lábatlani ESE, Mocsa KSE, Nagyigmándi KSK, Piliscsévi SE, Tokod SE, Zsámbéki SK II. A másodosztály vélhetően augusztus 14-én kezdődik.

A harmadosztályban összesen 25 csapat fog viaskodni két csoportban, már ami a rajtot illeti, hiszen több egyesület szezon közben lépett vissza. Így aztán újra találkozunk az Annavölgy csapatával, az Oroszlánnyal is, és pár év kihagyás után elindul a Tatabányai Vasas is, hiszen korábban csak az utánpótlásban szerepeltek. Közös csapatot indít a Császár és az Ete. A harmadosztályban induló csapatok listája: Annavölgyi BSE, Bajnai SE, Bakonyszombathely KSE, Banai KSK, Bársonyos SK, Bokod FCE, Császár-Ete, Csémi SE, Dad SE, DMAC Dunaalmás, Gesztesi SE, Naszály SE, Oroszlányi SZE, Pilismarót SK, Réde KSE, Süttői SC, Szákszendi SE, Szárligeti SE, TÉG-Felsőgalla, Szomód SE, Tardosi FC, Tárkány KSE, TABAK, Tatabányai Vasas, Vértestolnai TE. A harmadosztály küzdelmei augusztus közepén, 14-én, vagy 21-én kezdődnek meg.

A megyei öregfiúk-bajnokságba 16 egyesület adta be a nevezését. Ezek a következők: Bakonyszombathely, Bokod, Császár, Esztergom, Gesztes, Gyermely-Szomor, Kecskéd, Lábatlan, Mocsa, Oroszlány, Szomód, Tata, TABAK, Vértesi Erőmű, Vértessomló, Vértesszőlős. Az előző szezonban a Komárom és a Zsámbék a Fejér megyei bajnokságban versenyeztek.