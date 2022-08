Az NB III. Nyugati csoportjában szereplő csapatok mérkőzésén, a Tatabánya-Balatonfüred összecsapás előtt megyeszékhelyünk együttese tűnt esélyesebbnek, ugyanis a kék-fehérek jól rajtoltak a pontvadászatban, a negyedik helyen állnak, míg a Veszprém megyeiek a 17. helyen tanyáznak. De mint sokan hangsúlyozták már, a kupa az más, egy meccsre is felszívhatja magát egy csapat. Így történt most is. Sokáig úgy tűnt, hogy hosszabbítás lesz a mérkőzésen, ám a Balaton-partiak a 86. percben a hálóba találtak, és nyerni tudtak a Grosics Gyula Stadionban. Ezzel a sikerrel a fürediek lesznek ott a 3. fordulóban.