A kék-fehérek az első félidőben kétszer is közel álltak ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést Székesfehérváron, ám Forró és Árvai is a felső lécet találta el. A folytatásban is adódtak még gólszerzési lehetőségek a tatabányaiak előtt, de nem tudták bevenni a fehérvári kaput.