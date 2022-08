Az előző hétvégén kupakötelezettségek miatt nem volt harmadosztályú forduló, most szerdán viszont már újra játszanak. Augusztus utolsó napján igazán nehéz meccsek várnak majd csapatainkra. A Komárom hazai pályán játszik majd a győriek ellen. Az edzőváltáson átesett ETO Akadémia jól kezdte a szezont, öt forduló után nyolc ponttal áll, a Komárom pedig öttel, így pont egy győzelemnyi a differencia a két alakulat között. A győriek egyébként eddig minden meccsen két gólt szereztek, ez kétszer győzelmet, kétszer döntetlent, egyszer pedig vereséget jelentett. Az utóbbi két meccs döntetlenre végződött. A KVSE az utóbbi két fordulóban egy pontot szerzett.

A Tatabánya Székesfehérvárra utazik majd. A MOL Fehérvár legutóbb épp a Komáromot verte az előző körben, míg a Bányász kétgólos előnyből játszott döntetlent. Ettől függetlenül a Gyürki-csapat áll jobban a tabellán a megszerzett tíz ponttal, a Vidi a kilencedik hét ponttal, azaz itt is három pont a különbség. A két csapat jól ismeri egymást, hiszen az elmúlt bajnokságokban rendre összefutottak a Nyugati-csoportban. A Zsámbék ismét hazai pályán próbálja megszerezni az első NB III.-as győzelmét, most a fővárosi Kelen SC lesz az ellenfél. A zöld-fehér klub nyolc pontot gyűjtött eddig a bajnokságban, így a középmezőnyben áll. A Zsámbék a nyitófordulóban szerzett egy pontot, azóta nem sikerült ezt megismételni, így most sem Bodó László csapata az esélyes.

NB III., Nyugati-csoport, 6. forduló

Augusztus 31., szerda, 17.30

Komárom VSE–ETO Akadémia

MOL Fehérvár FC II.–Tatabányai SC

Zsámbéki SK–Kelen SC.