Az elmúlt évekhez hasonlóan a megyei másodosztályba frissen visszakerülő Baj KSE idén is megszervezte nyári edzőtáborát utánpótlás-korosztályú játékosai számára. Az ötnapos turnusban az edzések mellett számos egyéb program is szerepel, szerdán például a szlovák élvonalbeli bajnokságban szereplő Dunaszerdahely stadionját, illetve akadémiáját látogatták meg a fiatalok, mégpedig a fogadó klub jóvoltából ingyen.

A hosszas szervezés után minden rendben ment: a fiatalokkal, kísérőikkel, illetve a főszervező, Végh László edző meghívásának köszönhetően e sorok írójával együtt mintegy 50 fővel indult a busz szerda reggel a baji sporttelepről a dunaszerdahelyi MOL Aréna felé. Helyi idegenvezetőink, Flóra és Klaudia kísértek minket végig a vadonatúj, 2019-ben átadott stadionon, ahol a VIP-helyiségek megtekintése után a pálya mellé is lemehettünk. Fűre lépni tilos volt, de a résztvevők számára így is nagy élményt jelentett a 12 700 férőhelyes, gyönyörű stadion megtekintése belülről.

Forrás: Kun Attila / 24 Óra

A stadiontúrát követően az akadémia felé vettük az irányt, az indulásnál pedig találkozhattunk a DAC éppen edzésre érkező játékosival, köztük a hosszú sérüléséből felépülő magyar válogatott Kalmár Zsolttal. A buszról leszálló játékosok barátságosan integettek, de beszélgetésre nem volt lehetőség velük. Mint megtudtuk, így is óriási szerencsénk volt, hiszen a játékosokkal a lehető legritkábban találkozhatnak testközelből a stadiontúrára érkezők. A játéktéren nem találkozhatnak a játékosokkal, ahogyan az akadémián sem, így oda csak akkor van bejárás az érdeklődők részéről, amikor a felnőttcsapat nem tartózkodik ott.

Forrás: Kun Attila / 24 Óra

Néhány percnyi buszozás után értünk a város szélén található akadémiára, ahol a miden igényt kielégítő központi épület mellett 12 pályán készülhetnek a DAC labdarúgói (a legkisebbektől a felnőttekig). Többek között megtekinthettük az öltözőket, az orvosi szobát, a klubhelyiséget, a videószobát és az étkezőt is. A főépület melletti edzőpályán láthattuk a DAC ugyancsak magyar válogatott középcsatárát, a sérüléséből lábadozó Hahn Jánost, aki a nemzetközi kupameccs keretéből hozzá hasonlóan kimaradó társaival edzett a kiadós melegben. A mintegy kétórás túra végén a bajiak átadták a klub ajándékát az ide is velünk tartó Flórának, aki jövőre is visszavár minket.