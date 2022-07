– Tavalyelőtt és tavaly ilyenkor is rangos nemzetközi versenyt sikerült rendeznünk a Grosics stadionban, és idén is úgy szerettük volna, hogy a rekortánunk „születésnapját” ezennel is rangos nemzetközi versennyel tudjuk megünnepelni. Erős mezőnyt hoztunk össze, hiszen például a női és a férfi távolugrásban is itt lesznek az ország legjobbjai. Külön öröm, hogy a lányoknál Lesti Dia, a fiúknál pedig Salamon Andris és Gerics Roland is magasan esélyes a dobogóra. Sok-sok győzelme után végre „hazai pályán” láthatjuk Molnár Jankát is, aki a 400 gát abszolút esélyese” – mondta el Szöllősi Miklós, a verseny főszervezője.