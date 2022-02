Fantasztikus sikereket értek el a Tatabányai SC-Geotech atlétái a fedettpályás U16-os magyar bajnokságon. A budapesti BOK Sportcsarnokban megrendezett eseményen a középtávfutó Mayer Zsombor két távon is fölényesen győzött, de a 800 méteren ezüstérmes Beke Dávid, a 60-as sprintgyőztes Pfiszterer Dorina és a súlylökőbajnok Máger Botond is egyéni csúcsot ért el. Sőt, a távolugró Rózsahegyi Bori is hat méterhez közeli eredménnyel győzött.

– A tatabányai atléták méltó választ adtak a kétkedőknek, mert a két évvel ezelőtti versenyen, ugyanennek a korosztálynak az országos bajnoksága után többen nem hitték, hogy ez a nemzedék később is sikeres lesz – emelte ki Salamon Zoltán, a TSC-Geotech vezetőedzője. – Végül mégsem így lett, mert a gyerekek jobban szerepeltek, mint két éve, az U14-es korcsoportos ob-n. Ritkán fordul elő, hogy ebben a korosztályban a gyerekek elviselik az esélyesség terhét, valamint éppen a legfontosabb versenyen egyéni csúcsokat produkálnak. Ezekben a sikerekben az a nagyszerű, hogy minden szak­ágból – sprintfutás, középtávfutás, távolugrás, dobás, súlylökés – országos bajnokok és dobogós helyezett versenyzők teljesítményének tapsolhattak a szakági edzők.

A fiatalokat Kovács Eszter, Henyecz László, Hoffer József, Reichnach Ferenc és Salamon Zoltán edzők készítették fel.

A tatabányaiak eredményei:

Lányok: 60 m-es síkfutás: 1. Pfiszterer Dorina (7,79 m), távolugrás: 1. Rózsahegyi Bori (592 cm);

Pfiszterer Dorina (a dobogón jobbra) Henyecz László edzővel Forrás: beküldött

fiúk: 300 m-es síkfutás: 3. Beke Dávid (38,90 másodperc), 800 m-es síkfutás: 1. Mayer Zsombor (1:56,98 perc), 2. Beke Dávid (2:00,84 perc), 1500 m-es síkfutás: 1. Mayer Zsombor (4:08,19 perc), ötösugrás: 6. Társi Zétény (17,20 m), távolugrás: 8. Kupi Bendegúz (527 cm), súlylökés: 1. Máger Botond László (14,02 m).

Mayer Zsombor (középen) és Beke Dávid (balra) voltak a legjobbak 800 méteren az U16-osoknál, előttük edzőjük, Reichnach Ferenc Forrás: beküldött

A BOK Sportcsarnok adott otthont a Magyar Atlétikai Szövetség nyílt versenyének is, amelyen felkészülési céllal vettek részt a fedettpályás bajnokságra készülő TSC sportolói. Az U18-as és a felnőtt ob előtt a tatabányai atléták javuló formát mutattak. Közülük is kiemelkedett Molnár Janka, aki több versenyszámban is rajthoz állt, és a számára legfontosabb 200 és 400 méteres futásban egyéni csúcsot elérve győzött. Áts Viktória és Salamon András is egyre biztatóbban versenyzett, az országos bajnokságig még lesz idejük belelendülni. A TSC atlétáit Barta Attila, Dömötör Balázs és Petrovai József készítették fel.

A tatabányaiak eredményei: nők: 200 m-es síkfutás: 1. Molnár Janka (24,20 mp); 400 m-es síkfutás: 1. Molnár Janka (53,74 mp); 60 m-es síkfutás: 6. Molnár Janka (7,80 mp), hármasugrás: 1. Áts Viktória (12,73 m); férfiak: 800 m-es síkfutás: 8. Árvai Róbert (2:00,46 perc), 1500 m-es síkfutás: 8. Árvai Róbert (3:58,60 perc), 3000 m-es síkfutás: 5. Szabó Benjamin (8:55,51 perc), távolugrás: 1. Salamon András 710 cm.

Molnár Janka és edzője, Forrás: beküldött

A Berlinben rendezett nemzetközi fedettpályás atlétikai viadalon a három magyar résztvevő között szerepelt Lesti Diána, a Tatabányai SC-Geotech távolugrója. Dia szenzációs versenyzéssel kilenc centimétert javított idei legjobb eredményén.

– A berlini a világ egyik legnagyobb fedettpályás atlétikai versenye, amelyre Lesti Dia is meghívást kapott – jegyezte meg Salamon Zolt. – Különös büszkeséggel tölt el minket, hogy Dia rendkívül magabiztos versenyzéssel világ­sztárokat utasított maga mögé. A 644 centis eredményével a bravúros negyedik helyezést szerezte meg. Sportolónk kilenc centiméterrel javította meg idei legjobb eredményét.