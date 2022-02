A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) többek között koszorúzással emlékezett a Farkasréti temetőben a legnagyobb hatású magyar sportújságíróra születésének századik évfordulója alkalmából. Budapest XIII. kerületének önkormányzata a Hajdú utcai pihenőparkban szobrot állíttatott Szepesi Györgynek, a kerület szülöttének és díszpolgárának.

Mindig nagy szenzáció volt, ha Szepesi Tatabányára érkezett

A néhány hete működő Sportrádió tematikus napot szentelt emlékének. Pályatársak, tanítványok, sportolók emlékeztek a riporterlegendára. Ebben a műsorban például Lakat Károly újságíró arról is beszélt, jól emlékszik még arra, hogy a Bányász öltözőjében mindig futótűzként terjedt a hír, ha Szepesi György megérkezett a Tatabánya valamelyik meccsére. Mindenki szenzációként adta tovább, hogy „Szepesi lesz a riporter a meccsünkön”. Az Aranycsapat tizenkettedik tagjaként is emlegetett újságíró többször is megfordult megyénkben, hiszen a játékosokhoz baráti szálak kötötték. Ismeretes, a kapus Grosics Gyula például Tatabányán is védett, Buzánszky Jenő Dorogon rúgta a labdát, Czibor Zoltán pedig Komáromból jutott el a világhírnévig.

Szőnyben is közvetített a legenda

Szepesi Györggyel Komáromban többször találkozhattunk. Czibor meghívására is ellátogatott a Duna-parti városba, majd a szélső halálát követően is részt vett megemlékezéseken. 1999-ben járt a Bozsik József Általános Iskolában, ahol kívánságra arra is vállalkozott, hogy a 6–3-as mérkőzés ötödik magyar gólját újraközvetítse. Ez a találat fűződött ugyanis Bozsik nevéhez. Természetesen utána zúgott a vastaps.

Együtt ünnepelt Grosics Gyulával

A rádiós legenda – aki 1979. és 1986. között a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöki tisztségét is betöltötte – akkor a lapunknak adott interjúban egyebek mellett arról beszélt, hogy a magyar profi bajnokság szerinte legfeljebb tíz csapatot bírna el. Hozzátette, szerinte legalább öt év kell, hogy válogatottunk Európa legjobb tizenöt együttese között legyen. Tíz évvel ezelőtt, Szepesi György 90. születésnapján is ott volt a 24 Óra, illetve a Kemma.hu. Akkor olyan nagy nevek ültek egy ünnepi asztalhoz az MLSZ székházában, mint Grosics Gyula, Várhidi Pál, Sándor Károly, Egervári Sándor, Vándor Kálmán és Garami József.