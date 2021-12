A regionális U19-es bajnokságban nagy meglepetésre elveszítette a megyei rangadót a Dorog, vissza is csúszott a tabella harmadik helyére. A Tatabánya ezzel a győzelemmel a hetedik. A Komárom is kikapott, a második helyről várják a folytatást, a vezető Budaörs 4–0-ra győzött. Így az első hármas között mindössze két pont a különbség. A 14. helyen álló Esztergom hazai pályán játszott 0–0-ás döntetlent, a Zsámbék pedig a fővárosban kapott ki 3–0-ra. E bajnokság U17-es korosztályában a Komárom a Budaörstől 6–1-re kapott ki. Ahogy egy korosztállyal feljebb, úgy itt is a Tatabánya 2–1-re verte a Dorogot. Itt a Komárom és a Tatabánya fej-fej mellett áll a hatodik és hetedik helyen, a Dorog jelenleg a tizenharmadik.