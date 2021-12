– A Schaffhausen nagyon jó csapat, már két évtizede a svájci kézilabda élcsapatának számít. Az biztos, hogy a keddi találkozó nem ígérkezik sétagaloppnak. Tegyük hozzá, ellenfelünk is feszes „tempóból” érkezik erre az összecsapásra, hiszen vasárnap még ők is bajnoki meccset játszottak – mondta Sibalin Jakab. A tatabányaiaknál Hornyák Péternek sérülésből történő felépülése hosszabb időt vesz igénybe, rajta kívül a betegséggel bajlódik Bodor Márk és Zdolik Bence is, valamint a román idegenlégiós, Viorel Fotache játéka is kérdéses.