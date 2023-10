Kórusok adtak ünnepi műsort

Az idei műsor a Dorog felvidéki testvértelepüléséről, Zséréről érkezett kórus fellépésével kezdődött. A dr. Simek Viktor karnagy vezette Zoboralja Zsérei Női Kar számos különleges szerzeménnyel is meglepte a közönséget. A zene világnapját színesítette a jubiláló intézmény Halleluja Kórusának műsora is: az énekkart Farkas Rose-Marie vezényelte, zongorán közreműködött Kálvin Balázs, akiről megtudhattuk azt is, hogy a Zeneakadémia elvégzése óta a Magyar Állami Operaház zongorakísérője.