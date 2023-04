Radnóti Miklós özvegyének naplója 2014-ben jelent meg, amelyet 1935–1946 között írt. Szinte a kiadással egy időben fogalmazódott meg, hogy ebből az anyagból előadást kellene készíteni. A monodrámát Seres Tamás szerkesztette és rendezte, az előadást rengeteg helyszínen, telt ház előtt mutatták be a közönségnek.

Az előadás – akár a napló – rendkívül megrázó részleteket is őszintén osztott meg a közönséggel. Gyarmati Fanni huszonhárom évesen kötött házasságot Radnótival, de az előadásból kiderült, nem volt problémamentes a frigy, első közös éjszakájuk sem alakult Fanni számára kellemesen. Sokszor nehéz körülmények között éltek, sok esetben Fanni tartotta el őket, míg Radnóti alkalmi munkáival keresett. Fanni több abortuszon is átesett az évek során, amelyek még nehezebbé tették kapcsolatukat, ráadásul Radnóti Beck Judit festőnővel is viszonyba kezdett, de Fanninak is megtetszettek más férfiak. A munkaszolgálatok ismét közel hozták egymáshoz a házaspárt, 1946–ban azonban Gyarmati Fanni számára is kiderült, a férjét 1944–ben megölték. Holttestét 1946 augusztusában, Győrben azonosította.

