A köszöntések során elhangzott: hat évvel e gyönyörű épület helyén szervezték meg az első slam poetryt. A mostani különleges esemény házigazdája Kemény Zsófi író, slammer volt. A programra többen jelentkeztek korábban, és voltak, akik jelezték, hogy versenyen kívül szeretnék megvillantani tehetségüket. A találkozó különlegessége az volt, hogy a városban élő és tevékenykedő írók nagy része jelen volt, és készült születésnapi köszöntővel.

A jelenlévők közül kiválasztottak öt embert, akik 0-tól 10-ig pontozták a produkciókat, és ez alapján hirdették ki az eredményt. Kemény Zófi egy kalapból húzta elő a versenyzők nevét.

Pintér Liliána, egy rendkívül tehetséges ifjú gimnazista kezdte a sort, majd Linn Márton, Balázs Attila, H. Gábor Erzsébet és dr. Szilvási Csaba mondta el saját szerzeményét. A városban élő költők, írók Tatabánya születésnapjának tiszteletére dolgoztak fel egy-egy témát, és osztottak meg a hallgatósággal.

A tizenhét éves Nagy Katinka Rózsa videóra vette szerzeményét, úgy juttatta el a szervezőknek, majd Turbuk István Steve következett. Az Open Mic, azaz versenyen kívüli előadók között is több korosztály képviseltette magát.

Mi is a slam? – A slam kötetlen témájú és formájú, zene nélküli, előadásra írt vers, ami gyakran meglepő tematikájú, modern hétköznapi témákkal foglalkozik, az utca nyelvén szól, rap‑szerű, sokszor csattanókkal és szókimondással. Célja egymás szórakoztatása, kisebb hírnév szerzése, elgondolkodtatás.

A pontozás összesítése után hirdették ki az eredményt. Különdíjat kapott Nagy Katinka Rózsa. Első helyen végzett a tehetséges gimnazista, Pintér Liliána, a második Turbuk István Steve, míg a harmadik Balázs Attila katonakarmester lett.

Kemény Zsófi az esemény után elmondta: remek szövegeket hallhatott a közönség. Hozzátette: a téma is különlegessé tette a találkozót. A város egy hatalmas merítés, benne van múlt, hagyomány, személyes történés. Szinte minden belefér. A tucatnyi elhangzott szövegből pedig kiválóan kirajzolódott a város, Tatabánya.

A népszerű slammer hozzátette: általában ez a műfaj a fiatalokhoz áll közelebb. Ez esetben nagyon jó volt látni és hallani az idősebb korosztályt is, amely kiváló írásokkal volt jelen.

Az író elmondta azt is, hogy most kapta kézhez új regényét. Hamarosan moziba kerül egy nagyjátékfilmje is. Sokat dolgozik: egyszerre sorozatokon, kiállításokat nyit meg, ír, és együttesével egy lemezt is szeretne kiadni. Honnan szedi az energiáját? A szerelem és egy kis kutyus közelsége sokat segít neki a mindennapi megújulásban.