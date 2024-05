Csatákban gazdag lesz a Tatai Patara

A Patara első hivatalos napja szombaton lesz, ahol hadimustrával indul a reggel. Majd a hivatalos megnyitón többek között Szalay Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter fogja köszönteni a fesztivál résztvevőit.

Közben elindulnak a programok is: többek között lovasbemutató, reneszánsz táncház, kézműves foglalkozások, bőröndszínház, szini előadás, tűzérségi bemutató várja az érdeklődőket. A lovas harci bemutatót pedig 14-kor és 17:30-kor fogják tartani a Kastély téren. A hagyományos katonazenekari találkozót pedig idén is a Kossuth téren tartják. Pezsdítő új programként mutatkozik be szombat este a Furfangos támadás, ahol a gyarló oszmán csapatok felgyújtsák a keresztények táborát.