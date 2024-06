A beach avatását követően megnyitották a szurkolói zónát is, ahol a futballbarátok elsőként a Magyarország-Svájc Eb-mérkőzést tekinthették meg. A drukkerek többsége 2-1-es sikert várt a mieinktől, ám a szünetben csaknem mindenki kiegyezett volna a 2-2-es döntetlennel is. A 3-1-es vereség ellenére többen is azt mondták, visszatérnek oda és ott követik figyelemmel az Európa-bajnokság meccseit, majd a július végén kezdődő olimpiát is.