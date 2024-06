Azt viszont kiemelték, hogy Marco Rossi jól is cserélt a csapatban, és a magyar szurkolók fantasztikusak voltak, a hangulat pedig frenetikus.

Magyar és svájci zászlók fogadták a két nemzet drukkereit a szombati meccs előtt

Fotó: Beck Zsuzsanna Judit / Forrás: Beküldött

– Nagy élmény volt. Mintha a Békemeneten lettünk volna – hasonlította az szurkolók között tapasztalt élményt Judit a közelmúltban szervezett eseményhez. Azt is megtudtuk tőle, hogy az ablakokban magyar és svájci zászlók fogadták a szurkolókat, a vonatokon pedig magyarul is köszöntötték a szurkolókat, magyar nyelven mondták be , hogy hol kell leszállni.