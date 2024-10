– Nincs benne semmi különös – reagált Horváth Judit tatabányai pszichológus, mikor megkérdeztük jellemző-e felnőttkorban a plüssel alvás. Kérdésünknek apropót adott egy szeptemberi online felmérés, aminek eredményét az egyik vezető játékcég közölte: hazánkban minden harmadik felnőtt szőrmével alszik.

A szakember nem vitatja, a plüssök különleges szerepet játszanak az életünkben. Sőt azt sem, hogy a felnőttek többségének van olyan plüssállata, amelyhez személyes emlék fűződik, és nem tartja kizártnak, hogy - miként a felmérés is alátámasztja - minden harmadik felnőtt rendszeresen plüssfigurával aludjon. Kiemelte, hogy az alvókák többet jelentenek egy szerethető játékszernél, sokaknak nyújtanak érzelmi támaszt, emellett hozzájárulnak a nyugodtabb alváshoz és a stressz csökkentéséhez is.

– Én sem vagyok kivétel. A hálószobám egyik polcán van egy plüss, amit egy számomra kedves embertől kaptam. Érzelmi értéke kétségtelen – tette hozzá Horváth Judit, aki szerint az már kimerítheti az extrém eset fogalmát, ha mondjuk egy hétvégi wellnessezésre sem indulunk kedvenc plüssünk nélkül.

A kutatásban résztvevő 3108 felnőtt több mint kétharmadának van otthon olyan plüssjátéka, amelyhez személyes emléke kötődik – a legnépszerűbbek a maci, kutya, cica, nyuszi és a panda. Az állatfigurák életkora sem elhanyagolható, az egyik válaszadó egy 80 éves maciról mesélt, ami még mindig fontos része az életének. A többség számára a gyerekkor felelevenítését, örömet és megnyugvást jelentenek leginkább a polcon, ágyban vagy kanapén ülő puha barátok.

Az alvás és a plüssállatok közötti kapcsolat érdekes eredményeket hozott, a kutatásból. Kiderült, hogy minden harmadik magyar felnőtt rendszeresen alszik plüssfigurával, különösen igaz ez a 25 és 44 év közötti nőkre. Azok, akik ma is plüssel alszanak, leggyakrabban megnyugvásra lelnek és biztonságot éreznek, de sokan az alvásminőségük javulását is a plüssjátékuknak tulajdonítják, mivel észrevehetően nyugodtabban tudnak aludni és kipihentebben ébrednek, ha kedvencük is mellettük fekszik éjszaka.