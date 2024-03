A mostani hétvégén szinte minden a versenyautókról Duna parti városban és a térségben. Esztergomban már szombaton délelőtt "Rallyfesztivál" néven különböző programokkal készültek az érdeklődőknek. A Széchenyi téren Közlekedésbiztonsági park várta a kicsiket és nagyokat, emellett Classic autó kiállítást is rendeztek. Folyamatosan készültek a fényképek a gyönyörű állapotban megőrzött Opel Ascona, illetve az 1956-ban gyártott tűzpiros Škoda 440 „Spartak” típusú kocsi előtt is, de sokan felfigyeltek az autók között megbújó Pannónia motorkerékpárra is.

Bajna-Lábatlan szakaszon versenyeztek a rallysok.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Népszerű volt a rallyverseny első napja

Szombaton délután tartották meg a 11. Esztergom-Nyerges Rally első két gyorsasági futamát a Bajna-Lábatlan szakaszon. Ellepték a rally rajongók a Bajót előtti lábatlani elágazást is, ahol lényegében egy derékszögű kanyart kellett minél gyorsabban és hibamentesen bevenniük a sofőröknek. Persze volt olyan jármű, mely meg is pördült, ám a versenyzők jó része már az elágazás előtt lelassított annyira, hogy biztonsággal bevehesse a kanyart. A legnagyobb ovációt egyébként egy Trabant kapta, a kelet-német csoda egy kis színt hozott az első versenynapba.