Michl József közösségi oldalán megosztott videóban jelentette be a jó hírt, hogy hamarosan fellélegezhetnek a Május 1. úti tömbökben élők. Ugyanis a szükséges pénz és a tervek már készen is állnak ahhoz, hogy elvezessék a tömbök alatti forrásvíz egy részét.

2020 decemberében már feltérképezték a Május 1. úti tömbök alatt húzódó forrásvíz helyét

Fotó: tata.hu

A városvezető a napokban kilátogatott a helyszínre, hogy a saját szemével megnézze milyen nagy gondot is okoznak a lakóknak a felszín alól feltörő források. Az egyik lakó meg is mutatta neki, hogy néznek ki a vízzel elárasztott pincék. Az úr elmondta, hogy az első emeleten a dohos szagot is lehet folyamatosan érezni. A pincében átfolyó víz miatt pedig egyfolytában áll a víz a pinceszinten. A találkozón elmondta, hogy egy pályázatnak köszönhetően a városban most nyolc helyszínen tudják megcsinálni a felszín alatti források vizeinek az elvezetését.

A feltörő forrásvíz nagy gondot okoz a lakóknak

– Nagyon régi adósságunk a Május 1. út 43-45-nek a forrásvíz kivezetése a házak alól. És megérkeztek a tervek. Négy kutat fogunk fúrni az épület mondhatom nagyjából a sarkaihoz közel, amit drénnel összekötve és kellő mélységben elvezetve egy teljes vezeték készül itt a Kazincbarcikai úttal párhuzamosan, a Május 1. úti tömbök között, majd kötjük be ezt a rendszert a az Új úton a csapadékvíz elvezetőbe – mutatta a terveket a videón a polgármester. Hozzátette: ezzel a megoldással végre le tudják olyan szintre szívni a forrásvizet, hogy nem megszüntetik, hanem leszívják olyan alacsonyra, hogy a házakban nem lesz végre víz a pinceszinten és nem fogja zavarni az ott lakókat.