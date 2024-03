A mogyorósbányai önkormányzat a Mogyorósbányai Borbarátok Egyesülettel közösen idén is megrendezte a települési nyílt borversenyt, melynek eredményhirdetését a közelmúltban tartották meg a helyi művelődési házban.

Basa Péter (balra) és Havrancsik Tibor a mogyorósbányai borverseny eredményhirdetésén

Fotó: Ternován Zoltán

Az eseményen Havrancsik Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük Erős Gábor országgyűlési képviselőt, aki rendszeres résztvevője a mogyorósbányai rendezvényeknek. Összesen 106 darab borminta érkezett be, melyek között egyaránt voltak szép számmal fehér-, rosé- és vörösborok is. A kilenc fős szakmai zsűri különlegesnek számító szőlőfajtákból készült nedűket is értékelt.

Három kategóriában vártak bormintákat

A bizottság döntése értelmében összesen 14 arany, 42 ezüst és 36 bronz minősítést osztottak ki, a díjazottak oklevelekben részesültek. A legjobb fehérborért járó serleget Kriska Krisztián és Pásztor Márton közös, 2023-as fehér cuvée-je érdemelte ki. A legjobb vörösbor Trnka János 2023-as merlotja, míg a legjobb rosé Merész Sándor 2023-as othello roséja lett. Az aranyérmes borok közül a legmagasabb pontszámmal rendelkező minta lett a Champion-díjas nedű. A mogyorósbányai borverseny győztese Basa Péter 2023-as olaszrizlingje lett, a nyertes a trófea mellett ajándékban is részesült.

Az eredményhirdetés során Havrancsik Tibor megemlékezett a tavaly elhunyt Veressné Vachaja Csilláról, aki a borbarátok egyesület elnökségi tagjaként sokat tett a szervezet létrejöttéért és a versenyek megrendezéséért. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel és vacsorával zárult, a tapasztalatcserét Szladik Tibor, alias Tibimaestro harmonikaszója színesítette.