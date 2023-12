Számos rendezvényt tartottak

Idén fejezték be az 5 millió forint támogatásból megvalósuló Teret a zenének című térzenei programsorozatot, a község különböző pontjain tartottak koncerteket, előadásokat. Az önkormányzat és a Mogyorósbányai Fúvószenekar kölcsönösen segíti egymást, ennek megfelelően a zenészek is több szereplési lehetőséghez jutottak. Az önkormányzat saját forrásból is igyekszik kulturális programlehetőségeket kínálni a helyieknek. A hagyományos rendezvények – például családi nap, szüreti mulatság – is jól sikerültek, de népszerű volt a több témát felölelő tavaszi és őszi előadás-sorozat is. A könyvtárban a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve évek óta tartanak szakköröket, ezúttal a hímzés és a szövés technikáját lehet megtanulni. A Kistelepülések Tornája elmúlt két évadját megnyerte a mogyorósbányai futballcsapat és jelenleg is az élről várják a tavaszi fordulót. Idén Mogyorósbánya volt a házigazdája a Táttal és Tokoddal közös Orbán-napi ünnepségnek és az Őszi szőlőhegyi túrának is, utóbbin több százan vettek részt, a kirándulókat egy tál étellel és pohár frissítővel várták a Vincellér téren.