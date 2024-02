Többen is elmondták, hogy a környező fák 5-6 méterre kilengtek. A földön lévők, akik a fa közelében tartózkodtak menekültek a közelből, mert elkezdtek hullani a magasból a faágak.

A tanúk vallomásukban elmondták, hogy figyelték a helikopter mozgását, látták hogy megközelítette a facsoportot, azonban ekkor az a fa, amin a siklóernyős tartózkodott, még nem volt rotorterhelés alatt. Amikor azonban újra közeledett a helikopter, már elkezdett az a fa is kilengeni. Majd egy nagy robajt hallottak, ahogy letörik az ág és Zsolt leesik.

Többen is elmondták, hogy nem is tudtak arról, hogy mit akarnak a helikopterrel csinálni. Azt látták csak, hogy kétszer is berepült egyszer. A második alkalommal már látták, hogy baj lesz: a fákat és a motorokat feldöntötte a szél. Ekkor figyelmeztették a többieket, hogy menjenek hátrébb. A következő berepülésnél már elkezdett az a fa is hajlongani, amin a sértett várakozott. Majd belobbant az ernyő, belekapott a turbulencia által keletkezett szél. Ekkor többen is elkezdtek kiabálni, hogy ez így nem lesz jó, de pár másodperc múlva már hallatszott a hatalmas reccsenés és Zsolt lezuhant a földre.

A lehulló faágak a földön is okoztak sérüléseket

Az a férfi is vallomást tett a tárgyalás során, aki a balesetben szintén megsérült. Ő elmondta, hogy erős volt a rotorszél, a harmadik berepülésnél pedig megdőltek a fák, az addig logó ernyő elkezdett oldalra mozogni, mintha elkezdett volna megtelni levegővel, ezzel az a fa is elkezdett oldalra dőlni, amin Zsolt volt. Úgy nézett ki, mintha ki is dőlne. Így mindenki veszélyben volt a közelében.

Az ügyvéd emlékeztette a bíróságot arra, hogy a mentés egész manővere rögzítve van felvételen, így az eljárás során végig nézhették a helyszíni mentés történéseit. Vagyis nem csak a tanúk vallomása alapján kellett elképzelniük, hogy mit érezhetett Oroszi Zsolt a fán, hanem a felvételeken pontosan látták, hogy mi történt.