Még 2022-ben emelt vádat az ügyészség azzal a pilótával szemben aki a 2020-as vértesszőlősi siklóernyős-balesetben a mentésre küldött katonai helikoptert vezette. A tapasztalt siklóernyős, Oroszi Zsolt egy magas fán rekedt leszállás közben. Az alpintechnikában is járatos férfi épségben várta a segítséget, közben testvérével, Angélával több üzenetet is váltott.

A vád szerint a mentésre érkező katonai helikopter pilótájának gondatlansága miatt zuhant le a siklóernyős a magas fa tetejéről.

A balesethez az MH Pápa Bázisrepülőtérről küldtek helikoptert a helyszínre. A vád szerint a pilóta a helikopterrel a függeszkedési magasságot folyamatosan csökkentette és egyre közelebb repült a Zsolthoz, ezzel olyan mértékű turbulens légáramlatot keltett, ami a faágak letörésével, majd a fán lévő siklóernyő belobbanásával járt. A légörvény és siklóernyő súlya letörte azt a faágat, Zsolt a földre zuhant, esés közben életveszélyesen megsérült, majd egy hónappal később a kórházban életét vesztette.

A tárgyalást helyszíni szemléről is tartottak, amin helikopterrel járta végig a bíró és az ügyész a baleset helyszínét. A bíróság várhatóan kedden dönt arról, hogy valóban emberi mulasztás okozta-e a siklóernyős halálát.