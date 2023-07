- Zsoltival végig üzenetben beszélgettünk. Megírta, hogy egy fán landolt, semmi baja és békésen várja, hogy megmentsék. Még poénkodott is azzal, hogy biztos benne lesz a sajtóban. Az érkező helikopterről is küldött fotót, ahogy felette köröz - emlékszik vissza az üzenetekre Angéla, aki úgy gondolta, hogy már nem történhet semmi baj, hiszen a testvére rutinos siklóernyős, és alpintechnikát is tanult. Végül Angéla már csak a kórházban látta viszont Zsoltot, akivel már beszélni sem tudtak.

Nem volt körültekintő

Mint arról korábban beszámoltunk: három évvel ezelőtt történt az a tragikus eset, amely során Oroszi Zsolt siklóernyős egy 20 méter magas fán akadt fenn Vértesszőlősön. Az eset során az MH Pápa Bázisrepülőtérről érkeztek a helyszínre. A vád szerint a pilóta a helikopterrel a függeszkedési magasságot folyamatosan csökkentette és egyre közelebb repült a sértetthez, ezzel olyan mértékű turbulens légáramlatot keltett, ami a faágak letörésével, majd a fán lévő siklóernyő belobbanásával járt. A légörvény és siklóernyő súlya letörte azt a faágat, Zsolt a földre zuhant, esés közben életveszélyesen megsérült, majd egy hónappal később a kórházban életét vesztette. A lehulló faágak miatt megsérült egy mentésben részt vevő mentőtiszt is. Az ügyészség a vádlottat légi közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetésének vétségével vádolja.