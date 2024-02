Már a program kezdete után nem sokkal nehéz volt parkolót találni az egyesület székhelye környékén. Évek óta rendkívül népszerű ugyanis az állatok farsangja, sok komáromi család rendkívül várja, hogy részt vegyen ezen az eseményen.

A látogatók először térképet és feladatsort vehettek át, ugyanis az egyesület udvarán több állomás is várta a gyerekeket. A feladatok megoldásában persze a felnőttek is segítették csemetéiket, ha pedig netán valaki elakadt volna, bátran lehetett kérdezni az egyesület munkatársaitól is, akik közül sokan jelmezt is húztak. A feladatok kitöltése után a résztvevők apró ajándékot is kaptak a kiindulási pontra visszatérve.