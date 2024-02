Arra is kiért, a közösség ereje adott erőt arra is, hogy belevágjanak a támogatott lakhatás projektbe, ahol jelenleg a férőhelyek feltöltése folyik.

Büszkék emellett arra is, hogy a Magyar Szociális Farmszövetséggel sikerült elérniük, hogy jogszabály határozza azt meg, kik számítanak szociális farmnak, ennek érdekében öt egyetemmel végeztek kutatómunkát és adták be kérelmüket. Nagy eredménynek tartják, hogy ezentúl kistermelőnek számítanak a mezőgazdaságban, azaz amit megtermelnek, azt fel is dolgozhatják ér értékesíthetik is. Az itt készült finomságokból állítottak össze ajándékcsomagot az önkéntesek számára. A résztvevőket emellett ebédre is meginvitálták, a Kemence Egyesület munkatársai fácánlevest és lángost készítettek a jeles alkalomra.