A kötet és a közreműködők

A Historycum Kiadó gondozásában tavaly napvilágot látott kötet 642 oldalon át eleveníti fel a két család generációin keresztül Buda és Pest nyolcszáz éves történetét. Az ajánló szerint igazi időutazásra vállalkoznak az olvasók, hiszen egyaránt olvashatnak a virágkorról, a hanyatlás időszakáról, a megszállás, elnyomás éveiről, a forradalmakról, ostromokról, hősies helytállásról is. Kalandok, rejtélyek, romantikus pillanatok is szerepelnek benne, a cselekmény fokozatosan bonyolódik, a két család története az évszázadok alatt pedig gyakran összefonódik.

Nem túlzó kijelentés, miszerint minden korosztálynak kellő élvezetet nyújthat a különleges regény, ráadásul akár úgy érezhetjük, mintha mi magunk is éltünk volna a felelevenített korszakokban. Egyébként Bakóczy Sára, Bányai D. Ilona, Cselenyák Imre, Fábián Janka, Gál Vilmos, Gáspár Ferenc, Hacsek Zsófia, Izolde Johannsen, Jezsó Ákos, Kapa Mátyás, Nemere István, Novák Andor, Schmöltz Margit, Soós Tibor, Szélesi Sándor és Trux Béla is segítette szerzőként a közös kötet megszületését.