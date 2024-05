Horányi Juli május 4-én lépett fel a Fenntartható divatőrület elnevezésű eseményen, a Merlin Színházban, ahol újrahasznosított dolgokból készült ruhákban mutatkozott ő is. Az esztergomi várszínház direktorának lánya hivatalos Facebook-oldalán több képet, és egy hosszú bejegyzést is szentelt az extrém eseménynek, amely elmondása szerint is remekül sikerült.