– Az a hatás, amely országosan elindult és komplex bölcsődefejlesztési program valósult meg a családtámogatási rendszer kialakítása és bevezetése óta, azt jelenti, hogy több mint a duplájára emelkedett a férőhelyeknek a száma. Ma már több mint hatvanezer bölcsődei férőhely van az országban, ez a szám nem érte el a harmincezret 2010-ben – hangsúlyozta Czunyiné dr. Bertalan Judit.

A műsor és a köszöntő beszédeket követően átvágták a piros-fehér-zöld szalagot.

Újabb projekt a bölcsőde mellett

Ugyan örömünnep május 9-e Tárkány számára, azonban a fejlesztések sora itt még nem fejeződött be. A minibölcsőde után újabb projektbe vágják a fejszéjüket, a művelődési házat szeretnék felújítani.

– A művelődési ház kapcsán is közbeszerzésen van már a pályázat, ez szintén egy TOP-os százötvenmillió forintos pályázatunk, úgyhogy reméljük, az is rövidesen elindul és szebbé varázsoljuk a kultúrházunkat. Ezenkívül a mellette lévő Idősek Klubja is a beruházás része. A teraszt újítjuk fel, valamint a belső berendezés is megújul. Nagyon-nagyon ráfér mindegyikre – emelte ki Major Lászlóné.

A minibölcsőde átadója után vendégségre invitálták a meghívottakat a művelődési házba, amely hamarosan új köntöst kaphat a tárkányiak nagy örömére.