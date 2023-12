Újévi szokásrendek

Újabban már a pezsgő is bekerült a szokások közé: nemcsak az éjféli koccintás kedvéért érdemes felbontani egy-két palackkal, hanem ezért is, mert elhozza a gazdagságot és a jólétet, a benne felszabaduló sok apró buboréknak köszönhetően. Van, ahol a földre is öntenek belőle, ezzel távol lévő szeretteiket tisztelik meg. Az asztalra jó, ha apró szemekből álló élelmiszer kerül, a hiedelem szerint ez megszaporítja a pénzt is az ember zsebében. Ilyen szilveszteri-újévi fogás például a lencse (500-900 forint kilója).

Szintén közismert babona, hogy az adósságokat rendezni kell az év végén, legkésőbb annak utolsó napján. Szokás, hogy szerencsepénzt adnak annak, aki az új év első napján felköszönt valakit.