A darab két ember életét mutatja be, és azt, miként kapcsolódnak és hatnak egymásra. Senga és Ever ugyan szomszédok, mégsem találkoztak korábban. Mindketten bezárkóztak a saját világukba. A nő élete a tánc, de egy balesetben súlyosan megsérült, s az orvosok szerint soha többé nem táncolhat. A férfi autista, kiváló elme, oktató, akinek nehézséget jelent kapcsolatba lépni másokkal. Ám egy napon mégiscsak becsönget Sengához: tanítsa meg táncolni, mivel egy nagy eseményre készül. Lassan lépegetnek egymás felé, próbálják megismerni a másikat, s azon keresztül kicsit jobban magukat is. A világuk közeledik egymáshoz, majd összeér.

Az előadás kiválóan ábrázolja, milyen nehézségeket jelent a kapcsolatteremtés az autistáknak, hogy amíg nem szánnak rá időt, addig milyen érzésekkel közelednek feléjük. Ezt a folyamatot a színpadkép is tökéletesen mutatta: a két ember „kockalakása” egyre inkább közeledik egymás felé, majd mikor sikerült közelebb kerülni a másikhoz, összeér.