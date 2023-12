Mint arról korábban beszámoltunk: az első magyar felségjelzésű Leopard 2A7HU december 5-én érkezett meg Magyarországra. A nagymacskák hivatalos átadója december 14-én lesz Tatán. A honvedelem.hu beszámolójából pedig az is kiderül, hogy mit is tudnak ezek az új nagymacskák.

A magyar Leopard 2A7-es harckocsik páncélteste 7,7 méter hosszú, előrefordított löveggel a harckocsi hosszúsága 10,97 méter. A szélessége kiegészítő páncélzat nélkül 3,76 méter, magassága pedig 3,03 méter. A Leopard 2A7HU harckocsi tűzerejéről egy L55A1 típusú, L55 űrméret hosszúságú, 120 milliméter űrméretű, Rheinmetall harckocsiágyú gondoskodik.

A továbbfejlesztett L55A1 harckocsiágyú akár már 5000 méter távolságon is biztosítja az ellenséges célok hatékony leküzdését. A harckocsi rendelkezik továbbá egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuskával, egy 12,7 milliméteres távvezérelt géppuskával, valamint 16 darab 76 milliméteres ködgránátvetővel, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak. A harckocsi előkészítés nélkül képes 1,2 méter mélységű vízi átkelésre; előkészítéssel 2,25 méter mély gázlón, valamint 4 méter mélységű víz alatt is képes átkelni.