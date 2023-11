Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az átadón azt mondta, hogy a felújított kupola épülete azért is fontos, mert az új Kiképző és Szimulációs Központ is helyet kaphatott benne, ami a Magyar Honvédség új korszakának előhírnöke is egyben, hiszen honvédségünk ilyen komplex rendszerrel még nem rendelkezett korábban.

Tóth István ezredes, a Klapka György 1. Páncélosdandár parancsnoka az ünnepségen a Kemma.hu-n elmondta, hogy a szimulációs központ alapvetően a tüzér és a harckocsizó katonák kiképzését fogja szolgálni.